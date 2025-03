Ampel-Koalition auch in erster Umfrage nach Start schwach

Mit Ach und Weh haben sich ÖVP, SPÖ und NEOS zur Ampel zusammengerauft - in der ersten Umfrage nach dem Start der neuen Regierung bleibt allerdings die FPÖ klare Spitzenreiterin.

Nationalrat. Am vergangenen Montag ist die neue Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS gestartet - oe24 hat die erste Umfrage dazu. Eines vorweg: Große Umfrageerfolge feiern die drei Partner wider Willen (noch) keine. Nur die ÖVP kann in der brandaktuellen Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 (2.000 Interviews vom 24. 2. bis 4. 3., max. Schwankung 2,2 %) ein bisschen zulegen. Die FPÖ - spektakulär mit der Regierungsbildung gescheitert - verliert zwar leicht, hat aber weiterhin klar Platz 1.

© oe24 ×

FPÖ führt um 13 Prozentpunkte

Der Bauchfleck bei der Regierungsbildung kann der FPÖ mit Herbert Kickl derzeit - so scheint's - wenig anhaben. Zuletzt war die FPÖ noch bei 35 % gelegen, diese Woche sind es dann 34 % geworden, einen Prozentpunkt haben Kickl & Co. verloren. Ob es so weitergeht, wird wohl von der Performance der Ampel abhängen. Da allerdings keine Neuwahlen in Sicht sind, kann Kickl seine Stärke nicht auf die Straße bringen. Stattdessen warten die glanzlosen Mühen der Opposition.

Kleiner Trost: Kickl - obgleich nur selbsternannter "Volkskanzler" - führt die wöchentliche Kanzlerfrage von oe24 aktuell seit Frühjahr 2023 an, ganz ohne Amtsbonus. Aktuell kommt er auf 27 %.

© oe24 ×

SPÖ stagniert auf Platz 2

Die SPÖ kann sich mit Andreas Babler über die erste Regierungsbeteiligung seit acht Jahren freuen - und mit der Mietpreisbremse konnte man auch einen Prestigeerfolg in den Koalitionsverhandlungen feiern. Nun, in der Umfrage ist davon noch nichts zu spüren. Aktuell stagnieren die Sozialdemokraten bei 21 %, das ist immerhin - noch - Platz 2. Allerdings 13 Prozentpunkte hinter den Blauen. Ruhmesblatt ist das keines.

Stocker-ÖVP springt auf den 20er

Die ÖVP hingegen kann mit Christian Stocker einen Punkt zulegen und kommt nunmehr auf 20 %, springt also auf die symbolisch so wichtige 20er-Marke. Aber auch für die Schwarz-Türkisen, die ja seit Montag wieder Kanzlerpartei sind, gilt: Platz 1 ist noch in weiter Ferne. Und Stocker selbst hat es mit seinen Kanzlerwerten noch schwer: Mit 12 % (+2) kommt der ÖVP-Chef auch hier nur auf Platz 3 und bleibt damit auch hinter SPÖ-Chef Andreas Babler.

NEOS bleiben über dem Wahlergebnis

Die NEOS sind der kleinste Ampel-Partner, ihnen hat der Ausstieg aus den Ampelverhandlungen Anfang Jänner sehr geschadet. Jetzt sind sie bei 11 %, das ist der gleiche Wert wie vor einer Woche, aber immerhin noch über ihrem Wahlergebnis vom September. Die neue Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verliert interessanterweise und wird von 9 % als Kanzlerin gewünscht, das sind zwei Prozentpunkte weniger als vor einer Woche.

Wenig Glück bringt die neue Oppositionsrolle den Grünen, sie bleiben unter 10 %, konkret halten sie bei 9 %. Die KPÖ wäre mit 3 % weiterhin nicht im Nationalrat vertreten.