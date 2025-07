Babler-Ansage: "Mietpreis-Stopp war erst der Anfang"

Die "Gemeinsam auf Kurs"-Tour der SPÖ-Regierungsmitglieder machte am Montag in Wien-Ottakring halt. Wohnminister Andreas Babler kündigte an: "Der Mietpreis-Stopp war erst der Anfang".

Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler sowie Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) waren am Montag im Rahmen der "Gemeinsam auf Kurs"-Tour der roten Regierungsmitglieder in Wien-Ottakring zu Gast. Insgesamt waren mehr als 100 Gäste zu dem Event im Café Schuhmeier gekommen, um Fragen zu stellen und zu diskutieren. Babler lobte dabei den von der Regierung "innerhalb weniger Wochen" durchgesetzten "Mietpreis-Stopp". Von diesem würden 2,7 Mio. Menschen profitieren. Bekanntlich beschloss die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition eine Mietpreisbremse für den regulierten Wohnungsmarkt.

"Mietpreis-Stopp war erst der Anfang" "Der Mietpreis-Stopp war erst der Anfang – ein erster, wichtiger Schritt, um so viele Menschen wie möglich von steigenden Kosten zu entlasten", so Babler. Ein nächster Schritt werde die Erhöhung der Mindestbefristung von derzeit drei auf fünf Jahre sein. Diese soll bereits im nächsten Wohnpaket, das im Herbst vorgelegt werden soll, enthalten sein. Außerdem soll dann auch eine Mietpreisbremse für den unregulierten Bereich kommen. Seit Mitte Juni touren die SPÖ-Regierungsmitglieder unter dem Motto "Gemeinsam auf Kurs" durch Österreich.