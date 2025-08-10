Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Sebastian Bohrn Mena
© zVg

Burgenland

Bohrn-Mena-Klagsflut: FPÖ-Funktionärin verurteilt

10.08.25, 21:29
Teilen

Eine burgenländische FPÖ-Funktionärin wurde vom Bezirksgericht Mattersburg schuldig gesprochen. 

Publizist Sebastian Bohrn Mena setzt sich jetzt gegen Hass-Kommentare und -Postings zur Wehr. Wie von oe24 berichtet, klagt der Polit-Kommentator gemeinsam mit einem Prozessfinanzierer unzählige Hass-Poster, die Beleidigungen, Morddrohungen oder rassistische Äußerungen in den sozialen Netzwerken losließen. 

Darunter etwa eine burgenländische FPÖ-Funktionärin, die sich auf eine Meldung, wonach gegen Bohrn Mena und seine Familie erneut Morddrohungen verbreitet wurden, im Jahr 2024 beleidigend äußerte. Sinngemäß meinte sie, Bohrn Mena sei "grauslich" und "gefährlich". Sie würde ihn "maximal anfassen", um ihn "in die Psychiatrie" zu bringen. 

Das Team von Rechtsanwalt Robert Kerschbaumer wurde im August 2025 darauf aufmerksam und reichte eine Unterlassungsklage ein. Das Bezirksgericht Mattersburg - zuständig für die in Wiesen aktive FPÖ-Politikerin - urteilte am Freitag im Sinne von Bohrn Mena. Die Richterin stellte fest, dass es sich um eine "die Menschenwürde beeinträchtigende Verletzung von Persönlichkeitsrechten" handle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden