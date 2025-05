Brunner: Dankgeschenke für 8.778 Euro

Das Catering bei der Amtsübergabe von Finanzminister Magnus Brunner kostete rund 1.300 Euro.

Der FPÖ-Abgeordnete Michael Schnedlitz ging in einer Anfrage-Serie an die Ministerien den Spesen- und Repräsentationsausgaben der Ressorts nach. Abgefragt wurde unter anderem das vierte Quartal 2024, also wo noch Magnus Brunner (ÖVP) bzw. Gunter Mayr Finanzminister waren.

Aus der Anfrage-Beantwortung geht hervor, dass für "Dankgeschenke HBM Brunner" 8.778 Euro aufgewendet wurden. Bei der Amtsübergabe am 20. November kostete das "Gourmet-Catering" 1.299,55 Euro.