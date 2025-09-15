Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Leonore Gewessler
© APA/HELMUT FOHRINGER

Jugendlichen zuhören

Bubble Tea statt Bier: Gewessler startet "Spaßgetränke"-Tour

15.09.25, 11:47
Teilen

Nach ihrer "Auf ein Bier mit Leonore"-Tour startet Neo-Grünen-Chefin Gewessler eine "Auf ein Spaßgetränk"-Tour.

Vor ihrer Wahl zur neuen Grünen-Chefin kündigte Ex-Ministerin Leonore Gewessler bereits an, zuhören zu wollen. Dementsprechend startete sie noch im April eine "Auf ein Bier mit Leonore"-Tour. 

Jetzt will Gewessler aber auch jüngeren Menschen Gehör schenken und lädt daher zur "Auf ein Spaßgetränk mit Leonore"-Tour. Statt Bier und Wein gibt es dann Bubble Tea, Iced Coffee oder Matcha. 

Erste Termine in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich 

„Über Jugendliche wird oft viel geredet, aber selten mit ihnen. Deshalb lade ich alle ein: Komm vorbei, hol dir dein Spaßgetränk und erzähl mir, was dir wichtig ist“, so Gewessler. 

Zwischen September und November stehen die ersten drei Bundesländer auf dem Programm: Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden