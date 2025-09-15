Nach ihrer "Auf ein Bier mit Leonore"-Tour startet Neo-Grünen-Chefin Gewessler eine "Auf ein Spaßgetränk"-Tour.

Vor ihrer Wahl zur neuen Grünen-Chefin kündigte Ex-Ministerin Leonore Gewessler bereits an, zuhören zu wollen. Dementsprechend startete sie noch im April eine "Auf ein Bier mit Leonore"-Tour.

Jetzt will Gewessler aber auch jüngeren Menschen Gehör schenken und lädt daher zur "Auf ein Spaßgetränk mit Leonore"-Tour. Statt Bier und Wein gibt es dann Bubble Tea, Iced Coffee oder Matcha.

Erste Termine in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich

„Über Jugendliche wird oft viel geredet, aber selten mit ihnen. Deshalb lade ich alle ein: Komm vorbei, hol dir dein Spaßgetränk und erzähl mir, was dir wichtig ist“, so Gewessler.

Zwischen September und November stehen die ersten drei Bundesländer auf dem Programm: Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.