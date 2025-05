Corona-Aufarbeitung: Kickl und FPÖ stellen 827 (!) Anfragen im Parlament

Die FPÖ und Parteichef Herbert Kickl wollen die Corona-Zeit aufarbeiten.

Heute sei der "Startschuss" für die Corona-Aufarbeitung, erklärte FPÖ-Chef Herbert Kickl am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Neben dem geplanten U-Ausschuss, der auch am Rande das Thema Corona behandeln solle, gebe es auch noch das sogenannte Interpellationsrecht, also parlamentarische Anfragen.

Dieses Kontrollrecht wolle man nun nutzen. Daher werde man heute in der Parlamentsdirektion 827 (!) Anfragen abgeben, so Kickl. Alle Anfragen hängen mit dem Thema Corona zusammen.

Rund 3.900 Anfragen pro Jahr

Erst im April sorgte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für Aufsehen, da er sich über die "Anfragenflut" der FPÖ echauffierte. Diese würden viel Zeit und Geld kosten. Außerdem würden wertvolle Ressourcen gebunden, die Polizeiarbeit somit "gelähmt". Eine Anfrage würde im Schnitt 30 Arbeitsstunden binden und rund 3.000 Euro kosten, hieß es damals aus dem Innen-Ressort.

Zum Vergleich: In der gesamten letzten Legislaturperiode gab es insgesamt 19.495 Anfragen, also pro Jahr rund 3.900. Die FPÖ stellt nun 827 Anfragen an einem einzigen Tag.