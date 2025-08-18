Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Martina von Künsberg Sarre
© APA/MAX SLOVENCIK

"Schlechtreden"

Deutschförderung: NEOS kontern jetzt Grünen

18.08.25, 12:20
Teilen

Die NEOS haben am Montag die Kritik der Grünen in Sachen Deutschförderung zurückgewiesen.  

Während zur Zeit der Grünen-Regierungsbeteiligung mehr als 5.000 Kinder keine Deutschförderung bekommen hätten, seien die Mittel unter Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) verdoppelt und bedarfsgerecht gestaltet worden, beteuerte die pinke Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre. Die Grünen haben am Wochenende die schulischen Fördermaßnahmen als "Mogelpackung" kritisiert.

Die stellvertretende Klubchefin der Grünen, Sigrid Maurer, verwies dabei auf eine Anfragebeantwortung des Bildungsministeriums. Aus dieser gehe hervor, dass statt der Aufstockung um 748 Stellen tatsächlich nur 285 wirklich neu geschaffen werden, so ihre Kritik. Die "vollmundigen Versprechen der Regierung" würden in den Klassen schlicht nicht ankommen, befand Maurer.

"Vorwurf ist falsch"

Die NEOS-Bildungssprecherin hielt nun dazu fest: "Der Vorwurf der Grünen ist falsch." Wiederkehr habe etwa dafür gesorgt, dass die befristeten Mittel für die Ukraine-Unterstützung endlich dauerhaft implementiert und bedarfsgerecht gestaltet würden. "Erstmals gibt es keinen Deckel, damit wirklich jedes Kind in Österreichs Schulen die Deutschförderung bekommt, die es braucht", teilte Von Künsberg Sarre mit.

Die Ressourcen für die Deutschförderung seien durch die NEOS-Regierungsbeteiligung mehr als verdoppelt worden: "Damit ist uns der Startschuss für die Aufholjagd bei der Deutschförderung gelungen." Während im Bildungsbereich unter Schwarz-Grün Stillstand geherrscht habe, würden nun Schritt für Schritt bildungspolitische Reformen umgesetzt: "Es ist bedauerlich, dass die Grünen hier nicht konstruktiv mitziehen, sondern alles schlechtreden."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden