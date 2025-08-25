FPÖ-Chef Kickl stimmt auf "heißen Herbst" ein

FPÖ-Chef Herbert Kickl stimmt seine Follower in den sozialen Medien auf einen "heißen Herbst" ein.

"Die Verlierer-Ampel kann sich warm anziehen", warnt FPÖ-Chef Herbert Kickl die Regierung bereits vor. Auf seinen Social-Media-Kanälen stimmt der Freiheitliche auf einen "politisch heißen Herbst" ein. Dazu teilte er ein Bild von sich und Reinhard Teufel in seinem Büro. Teufel gilt als enger Vertrauter von Kickl.

"Wir bereiten uns gerade auf einen spannenden und intensiven politischen Herbst vor", so Kickl. Nächste Woche geht es für den FPÖ-Chef etwa bereits zum oe24.TV-Sommergespräch.