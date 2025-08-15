Ein Plakat der Wiener Polizei sorgt bei der FPÖ für Entsetzen.

„Gedanklich könnte dieses Plakat dem DÖW entsprungen sein. Wenn dieses Bild das Dienst- und Demokratieverständnis der Wiener Polizei repräsentiert, na dann ‚Gute Nacht‘", empörte sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker über ein Plakat der Wiener Polizei.

Das Plakat lädt zur Feier "20 Jahre Einsatzeinheit" am 12. September in der Rossauer Kaserne ein. Die Einsatzeinheit Wien ist etwa für die Absicherung von Demonstrationen, Fußballspielen oder Staatsbesuchen verantwortlich. Auf dem Plakat ist dementsprechend eine offenbar eskalierende Demo vor der Rossauer Kaserne zu sehen, Feuer wütet auf den Straßen. Die Einsatzeinheit - erkennbar an dem "U" (für den Rufnamen ULAN) auf dem Rücken - steht mit den Gummiknüppeln davor.

© zVg

Hafenecker: "Dieses Plakat ist höchst verunglückt"

Ein Detail sorgt bei der FPÖ jedenfalls für Aufregung. Einige der Demonstranten schwenken nämlich Österreich-Fahnen. "Was will uns die Polizei vermitteln? Wenn man mit einer Österreich-Fahne demonstrieren geht, dann stehen Polizisten mit gezücktem Gummiknüppel daneben?", fragt sich Hafenecker. "Dieses Plakat ist höchst verunglückt und sollte von den Verantwortlichen sofort eingezogen werden."

Hafenecker will in einer Aussendung zumindest nicht ausschließen, dass die Gestalter damit die Corona-Demonstrationen in Erinnerung rufen wollten. „Damals war die Lage leider so. Auf Anordnung des schwarzen Innenministers wurde mit unglaublicher Härte gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Menschen wurden grundlos eingekesselt und schikaniert", so Hafenecker. "Aber wenn fünfzig Antifa-Camper gebeten werden, ihre Ausweise herzuzeigen, dann kümmert sich monatelang eine Untersuchungskommission darum. Das geht eindeutig zu weit“, empört sich der FPÖ-Abgeordnete in Anspielung auf den Polizeieinsatz am Peršmanhof in Kärnten.

Die Feier - und damit wohl auch das Plakat - wird übrigens vom Betriebsausschuss der Landespolizeidirektion Wien organisiert. Viribus Unitis ist der Wahlspruch der Einsatzeinheit und bedeutet so viel wie „mit vereinten Kräften“.