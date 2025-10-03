Harter Schlag für die NEOS: Chef-Stratege geht

Der einflussreiche Kommunikationschef der NEOS wechselt jetzt nach Tirol.

Nach der ÖVP verlieren auch die NEOS ihren Kommunikationsleiter. Nikola Donig wechselt in die Geschäftsführung des European Forum Alpbach, wie die Partei am Freitag per Aussendung bekannt gab. Donig hatte in den vergangenen zweieinhalb Jahren die strategische Kommunikation der NEOS geleitet. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Man wolle die Nachfolge in aller Ruhe in den kommenden Wochen klären, hieß es von den NEOS.

Er war schon einmal weg

Donig, der von 2016 bis 2021 pinker Generalsekretär war, hatte der Partei bereits 2021 für einen zwischenzeitlichen Ausflug in den NGO-Bereich vorübergehend den Rücken gekehrt. Für das Superwahljahr 2024 holten die NEOS ihn 2023 zurück. "Mit ihm wechselt ein glühender Europäer und begeisterter Kommunikator für Blicke über den nationalen Tellerrand zu einer der renommiertesten Institutionen in Österreich", kommentierte der pinke Generalsekretär Douglas Hoyos am Freitag den Abgang und wünscht Donig alles Gute für die neue Aufgabe.