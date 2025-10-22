Kanzler Stocker muss operiert werden

Bundeskanzler Christian Stocker wird sich während der Herbstferien einem Eingriff unterziehen.

Bundeskanzler Christian Stocker kämpft bereits seit längerem mit Rückenbeschwerden. Nun wird er sich in den Herbstferien auf ärztlichen Rat hin einem Routine-Eingriff unterziehen. Das teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit.

Nach dem Spitalsaufenthalt wird Stocker einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen, heißt es in einer Aussendung. Im Anlassfall wird er von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten.

Zu gegebener Zeit wird das Bundeskanzleramt weitere Informationen bekanntgeben.