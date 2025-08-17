Kickl-Ansage: "Dann geht's wieder voll los"

FPÖ-Chef Herbert Kickl kündigt via Instagram an: "Dann geht's wieder voll los".

Zuletzt war es ruhiger geworden um FPÖ-Chef Herbert Kickl. Erst vor knapp einem Monat gab der Freiheitliche den Tod seines Vaters bekannt. „Mein Schmerz und meine Trauer sind groß", schrieb Kickl damals auf Facebook.

FPÖ-Obmann Herbert Kickl am 6. Mai 2025 bei PK der FPÖ „Startschuss für die Corona-Aufarbeitung“ in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER

Jetzt will der FPÖ-Chef aber wieder voll durchstarten. "Nochmals kurz Kraft tanken in den Dolomiten. Dann geht's wieder voll los mit und für Euch", so der blaue Klubchef via Instagram zu einem Bild von sich beim Klettern.





Die erste Duftmarke für den politischen Herbst könnte Kickl gleich in rund zwei Wochen setzen. Am 3. September kommt der FPÖ-Chef zum großen Sommergespräch ins oe24.TV-Studio.