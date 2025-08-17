Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Herbert Kickl
© Instagram / herbertkickl

FPÖ-Chef

Kickl-Ansage: "Dann geht's wieder voll los"

17.08.25, 15:50
Teilen

FPÖ-Chef Herbert Kickl kündigt via Instagram an: "Dann geht's wieder voll los". 

Zuletzt war es ruhiger geworden um FPÖ-Chef Herbert Kickl. Erst vor knapp einem Monat gab der Freiheitliche den Tod seines Vaters bekannt. „Mein Schmerz und meine Trauer sind groß", schrieb Kickl damals auf Facebook.

Kickl

 FPÖ-Obmann Herbert Kickl am 6. Mai 2025 bei PK der FPÖ „Startschuss für die Corona-Aufarbeitung“ in Wien.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Jetzt will der FPÖ-Chef aber wieder voll durchstarten. "Nochmals kurz Kraft tanken in den Dolomiten. Dann geht's wieder voll los mit und für Euch", so der blaue Klubchef via Instagram zu einem Bild von sich beim Klettern. 

 


 

Die erste Duftmarke für den politischen Herbst könnte Kickl gleich in rund zwei Wochen setzen. Am 3. September kommt der FPÖ-Chef zum großen Sommergespräch ins oe24.TV-Studio.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden