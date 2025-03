Kochlöffel am Weltfrauentag: FPÖ-Mandatar verteidigt Werbegeschenke

Die Murtaler FPÖ setzt im Wahlkampf auf Kochlöffel als Werbegeschenke - so auch am Weltfrauentag.

In der Steiermark biegt der Gemeinderats-Wahlkampf gerade auf die Zielgerade. Auch Werbegeschenke der Parteien dürfen dabei nicht fehlen. Von der FPÖ gibt es unter anderem Kochlöffel - auch am Weltfrauentag wurden diese in Knittelfeld verteilt. Für einige Frauen ein Affront.

Der Knittelfelder FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger reagierte mit reichlich Ironie auf entsprechende Kritik. "Welch ein Skandal! Da werd ich wohl bei der neuen roten Frauenministerin bald Scheitelknien müssen! Kochlöffel als Wahlgeschenk, sexistischer und frauenfeindlicher geht's ja gar nimmer", so Zanger. Und weiter: "Oh meine lieben Emanzen und Feministen, wisst ihr, für mich stehen halt die nicht bezahlten Hausfrauen und Mütter noch immer ganz vorne in der Liste jener FRAUEN, die meinen höchsten Respekt genießen."

Er selbst koche mit Herz und Leidenschaft für seine "Gattin, und umgekehrt ebenso". "Uns taugt ein nützliches, im Alltag verwendbares Geschenk halt. Küss die Hand", so Zanger abschließend.

Gestern legte Zanger in einem Facebook-Post dann noch nach: "Auf Grund der großen Nachfrage heute: Die Skandalkochlöffel sind bei uns im Bezirksbüro, Parkstrasse 27, 8720 Knittelfeld abholbereit, wir freuen uns über euren Besuch!"