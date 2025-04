Kündigte Kurz hier schon sein Polit-Comeback an?

In einem neuen Porträt von Sebastian Kurz und seinem Geschäftspartner Shalev Hulio deutete der frühere Bundeskanzler an, womöglich eines Tages in die Politik zurückkehren zu wollen.

Die Cyber-Security-Firma "Dream" von Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und seinem Geschäftspartner Shalev Hulio knackte erst kürzlich die 1-Milliarde-Dollar-Bewertung und ist somit ein "Unicorn". Das Nachrichtenportal "Ynetnews" nahm das zum Anlass, um einen Artikel über die Gründungsgeschichte der Firma zu schreiben. Darin kommen Kurz und Hulio auch ausführlich zu Wort. Kurz selbst teilte den Artikel via Instagram. Eine Passage des Berichts sticht dabei allerdings besonders hervor. Denn bei der Gründung der Firma sagte Kurz zu Hulio: "Ich würde wirklich gerne etwas gemeinsam auf die Beine stellen. Aber nicht 'offensive Cyber', denn vielleicht möchte ich irgendwann in die Politik zurückkehren.“ Ob es allerdings tatsächlich "irgendwann" ein Kurz-Comeback geben wird, ist fraglich. Immerhin läuft es für den früheren ÖVP-Chef äußerst gut in der Privatwirtschaft. Außerdem schloss Kurz in sämtlichen bisherigen Interviews eine Rückkehr in die Politik aus.