Kurz-Freispruch: ÖVP hat "immer an die Unschuld geglaubt"

Am Montag wurde Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am OLG freigesprochen.

Das Oberlandesgericht Wien hat am Montag das Urteil gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss gekippt. Kurz nach der Verkündung des Freispruchs meldete sich ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti zu Wort.

"Wir haben immer an die Unschuld von Sebastian Kurz geglaubt. Es ist gut, dass das Gericht am Ende zur Überzeugung gelangt ist, dass sich Sebastian Kurz nichts zu Schulden kommen hat lassen", so Marchetti.