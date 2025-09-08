Nächster SPÖ-Landeschef offen für Koalition mit FPÖ

Immer mehr SPÖ-Vertreter zeigen sich zumindest offen für eine Koalition mit der FPÖ. Auf Bundesebene wird das von Bundesparteichef Andreas Babler ja strikt ausgeschlossen.

Daniel Fellner, er gilt als Favorit für die Nachfolge von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, machte den Anfang. Anfang August schloss der SPÖ-Politiker eine Koalition mit der FPÖ nicht aus.

Im ORF-OÖ-"Sommergespräch" folgte dann der neue SPÖ-Landeschef Martin Winkler, der ebenso eine Zusammenarbeit mit der FPÖ in Oberösterreich nicht ausschloss. Zwar seien die Blauen ein "sehr schwieriger Partner". Aber: "Es sind die Wählerinnen und Wähler in Oberösterreich am Wort", so Winkler. Das Wahlergebnis müsse man sich dann ansehen. "Ich kann nicht eine Partei von vornherein ausschließen".

Nun äußerte sich auch der Salzburger Co-Landesparteichef und AK-Präsident Peter Eder ähnlich. Im "Sommergespräch" erklärte er, dass eine Koalition "mit jeder Partei" ginge.