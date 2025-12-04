Alles zu oe24VIP
Scherlhorn
© APA/HANS KLAUS TECHT

Parteien

NEOS: Schellhorn jetzt von eigenem Parteifreund attackiert

04.12.25, 11:05
Rund um seine Entbürokratisierungsinitiative scheppert es bei den NEOS: Ein langjähriger pinker Abgeordneter attackiert Sepp Schellhorn.

Sepp Schellhorn - einstiger Promi-Gastronom und Social-Media-Star ("Sepp. was machst Du") - schlägt jetzt auch Ablehnung der eigenen Partei entgegen.

Konkret geht es um die Entbürokratisierungsoffensive des NEOS-Staatssekretärs - mit 113 Ideen will er Bürgern und Unternehmern das Leben ja leichter machen. 

Scherak

Nikolaus Scherak gibt seine Nein-Stimme zur Messenger-Überwachung ab. 

© Fuhrich

Nun, weil Schellhorn in einem Interview mit seinen Kritikern hart ins Gericht geht, gibt es jetzt Brösel. Auf die Frage, warum die Experten des industrienahen Thinktanks Agenda Austria Schellhorns Pläne als zu wenig weitreichend halten, entgegnet der Staatssekretär: "Es gibt die sogenannten Experten der Agenda Austria, die aber in der Realpolitik noch nicht angekommen sind. "

Das schreibt Scherak über Schellhorn

Nun, jetzt rückt der frühere NEOS-Klubvize Nikolaus Scherak aus, um auf X (Twitter) Schellhorn öffentlich zu maßregeln: "Promovierte Wirtschaftswissenschafter, mit Lehraufträgen an der Uni, als „sogenannten Experten“ zu diffamieren, sollte man als Staatssekretär eigentlich nicht ", wettert er.

Das ist brisant. Scherak ist mehr als ein Urgestein bei den NEOS: Er sitzt seit 2013 im Nationalrat, war einer der wichtigsten pinken Verhandler der Koalition. Als die NEOS allerdings ja zur Messenger-Überwachung sagten, stimmte er mit der inzwischen zurückgetretenen Abgeordneten Stephanie Krisper dagegen - und befindet sich seitdem eher im Abseits im pinken Universum.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

