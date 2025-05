Österreich erholt sich wieder im Demokratie-Index

Österreich war demokratie-technisch zu Jahresbeginn am Boden - die Ampel brachte eine gewisse Erholung.

Index. Es geht wieder bergauf - wenngleich etwas langsamer. Österreichs Politik hat den Tiefpunkt im oe24-Demokratie-Index überwunden,

In dem Index, den die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 errechnet (4.000 Interviews jeden Monat) sind unter anderem die Zufriedenheit mit der Demokratie im allgemeinen und die Performance der Regierung im besonderen enthalten. Zu Jahresbeginn war man mit einem wert von 70 am Tiefpunkt. damals waren zuerst die Ampelkoalition (zum ersten mal) sowie die blau-schwarzen Verhandlungen (endgültig) gescheitert. Aufwärts ging es erst März und April, als sich die Ampel doch noch zusammenraufen konnte. Kleiner Wermutstropfen: gab es zunächst einen starken Anstieg des Vertrauens um gleich 5 Punkte, so hat sich der Zuwachs inzwischen etwas abgeflacht - zuletzt hielt man bei einem Wert von 76.

Was die Zufriedenheit mit der Regierung betrifft, so zeigt sich ein zwiespältiges Bild: Immerhin 30 % sind mit der Regierung mehr oder weniger zufrieden - das sind zwei Punkte mehr als vor einer Woche, allerdings: Auch die Unzufriedenheit hat um zwei Punkte auf 40 % zugenommen....