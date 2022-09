ÖVP-Hanger: 'Pragmatische Lösung auch bei Atomkraft'

ÖVP-HANGER sagt auf oe24TV, dass in EU Kernkraft Rolle spielen muss.

oe24.TV: Der U-Ausschuss beschäftigt sich jetzt auch mit der Russland-Abhängigkeit bei der Energie...

Andreas Hanger: Wir haben jetzt ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Themen unter anderem auch die Gaslieferverträge. Die Oppositionsparteien hat ein bisschen den Faden verloren. Es wird alles und jenes untersucht, es werden permanent irgendwelche Dinge in den Raum gestellt ohne konkrete Beweise auf den Tisch zu legen. Bei den Gaslieferverträgen stellt sich die Frage. sind wir überhaupt im Untersuchungsgegenstand.

oe24.TV: Bleiben wir beim Gas: Putin hat das Gas jetzt gestoppt – sollen die Sanktionen evaluiert werden?

Hanger: Ich bin ein ganz klarer Verfechter, dass diese Sanktionen aufrechterhalten werden müssen. Wir können uns von Putin nicht erpressen lassen. Wir müssen selber die Hausaufgaben machen in der Energiepolitik, aber für mich kommt eine Aufhebung der Sanktionen nicht in Frage.

oe24.TV: Wie schauen diese Hausaufgaben aus?

Hanger: eIm Wesentlichen geht es um 2 Maßnahmen – wir müssen die Nachfrage reduzieren, also ich glaube man muss das auch sehr offen sagen, Energie sparen ist das Gebot der Stunde. Auf der anderen Seite brauchen wir mehr Angebot– da brauchen wir beim Umstieg von fossilen auf erneuerbarer Energie einen pragmatischeren Zugang. Wir müssen über Kohle reden und – nicht in Österreich aber in der EU – auch über Atomstrom.

oe24.TV: Wir sollen mehr Atomstrom importieren?

Hanger: Wenn wir vernünftige Preise haben wollen, dann wird man auch pragmatische Lösungen brauchen.