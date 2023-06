Präsidium, Vorstand – dann stellt Babler seine neuen Mitstreiter vor.

Wien. Wer an die rote Spitze will, muss Sitzfleisch haben: Rund sieben Stunden lang sollen heute die SPÖ-Gremien über den Neustart in Rot tagen. Der Fahrplan ist dicht getaktet.

Fahrplan. Den Anfang macht das SPÖ-Präsidium. Ab 9 Uhr wird Babler dort sein „vernünftiges Personalpaket“ als Vorschlag präsentieren. Die endgültige Entscheidung muss dann der Parteivorstand treffen, dieser tagt ab 10 Uhr. Zeit genug für ausgiebige Besprechungen ist dabei gegeben, der Termin ist für drei Stunden anvisiert.

Klub. Darauf folgt ein ähnliches Prozedere für die Bestellung der neuen Klubführung: Ab 13 Uhr tagt dazu das Präsidium des roten Parlamentsklubs, eine Stunde später wieder der Vorstand.

Um 15.30 findet dann anschließend eine Vollversammlung des roten Klubs statt, dort muss über die zukünftige Klubspitze abgestimmt werden.

Doppelspitze oder neue Stellvertreter

Personalrochade. Heiße Kandidaten für die neuen Posten im Klub gibt es zuhauf (siehe rechts), unklar bleibt bislang, wie man sich strukturell neu aufstellen wird: Zuletzt machten auch Gerüchte über eine mögliche Doppelspitze als Klubleitung die Runde. Ansonsten könnte man sich in Richtung Doskozil-Lager und Wiener Landespartei aber auch mit neuen Stellvertretern auf Klubebene oder Bereichs-Sprechern annähern.

Ab Monatsende ist das Nationalrats-Mandat von Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vakant, Ex-Staatssekretärin Muna Duzdar wäre dafür laut Listen am Zug.