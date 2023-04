SPÖ-Politiker: Party statt Selenskyj-Rede

Geburtstagsparty, Zahnarzt und Attacken gegen den ukrainischen Präsidenten.

Wien. Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag per Videoschalte im Parlament sprach, fehlte neben der FPÖ auch der halbe SPÖ-Klub. Am Wochenende tauchten Postings von SPÖ-Abgeordneten auf, die teils wieder gelöscht wurden. Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner „krankheitsbedingt“ fehlte und Abgeordnete Julia Herr aus „terminlichen Gründen“, stellten die beiden klar: „Die SPÖ steht hinter den Russland-Sanktionen.“

Geburtstags-Party. Der SPÖ-Abgeordnete Mario Lindner tweetete: „Ich hatte Geburtstag, habe mit Freund*innen gefeiert.“ Selenskyjs Rede war um 10 Uhr am Morgen. Ergänzung: Er habe nach einer Zahn-OP „die Fäden herausbekommen.“ Lindner löschte das.

Erklärung. Am Samstag postete SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer, der ebenfalls fern blieb, eine „persönliche Erklärung“ auf Facebook. Er habe die Rede „vor dem TV in Echtzeit verfolgt.“ Er habe den Eindruck, dass Selenskyj je nach Land „verschiedenen Drehbücher“ habe. Laimer schrieb, letztes Jahr „feierte der Parlamentspräsident der Ukraine ausgiebig in Wien“ . Er forderte Friedensgespräche. Am Sonntag löschte er alles. Zu ÖSTERREICH sagt Laimer: „Ich habe das Posting nur wegen des Shit-Storms gelöscht. Man kann nicht mehr vernünftig diskutieren.“Aaron Brüstle