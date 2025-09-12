Alles zu oe24VIP
Kickl
© APA/HELMUT FOHRINGER

Parteien

Umfrage: Kickl polarisiert von allen Parteichefs am stärksten

12.09.25, 22:45
Dem FPÖ-Obmann schlägt sowohl vergleichsweise starkes Vertrauen als auch starkes Misstrauen entgegen.

Die Lazarsfeld Gesellschaft fragt Woche für Woche für oe24 nach "Wie vertrauenswürdig ist folgende Person?" Traditionell den besten Wert hat hier der Bundespräsident: 41 % vertrauen Alexander Van der Bellen, zwar ist das Misstrauen gegen den Präsidenten mit 45 % etwas höher - VdB liegt aber um Meilen vor den Parteichefs.

250911Vertrauen
© oe24

Bei denen fällt vor allem Herbert Kickl auf. Mit 27 % genießt der FPÖ-Chef das größte Vertrauen - aber: Mit 62 % ist das Misstrauen bei keinem Chef so groß wie bei Kickl. Oder anders gesagt: Die FPÖ und auch Kickl führen alle Umfragen an - aber kein Parteiobmann hat umgekehrt so viele Gegner, polarisiert also so stark.

Am ehesten gilt das auch noch für Grünen-Chefin Leonore Gewessler, der 22 % vertrauen - aber eben 60 % nicht. Auch SPÖ-Chef Andreas Babler spaltet mit 22 zu 55 % eher die Geister.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

