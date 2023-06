Der frisch gewählte SPÖ-Bundesparteivorsitzende Hans Peter Doskozil sieht sich kurz nach seiner Wahl Kritik aus einer roten Landespartei ausgesetzt.

"Ich versteh's einfach nicht", meinte Vorarlbergs SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger im APA-Gespräch angesprochen auf Doskozils Absage an eine mögliche Koalition mit der ÖVP nach der nächsten Wahl: "Dann werden wir aber in Schwierigkeiten kommen."

"Man sollte nicht so viel versprechen, was man dann nicht halten kann", sah Sprickler-Falschlunger die Aussicht auf die notwendigen Mehrheiten im Falle des Ausschließens einer Koalition mit der Volkspartei nicht gegeben. Auch ansonsten zeigte sich die Vorarlberger Vorsitzende, die Andreas Babler unterstützte, alles andere als angetan vom Sieg des burgenländischen Landeshauptmannes: "Ich bin schon enttäuscht". Wenngleich das Ergebnis angesichts der Unterstützung Doskozils durch große rote Bundesländer erwartbar war.

Doskozil muss "deutliche besseres Ergebnis" einfahren

Nun müsse der Neo-Chef aber auch ein "deutlich besseres Ergebnis" bei der kommenden Nationalratswahl einfahren als seine Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner zuletzt. Schließlich könne es doch nicht sein, dass der Umsturz in der Parteiführung letztlich "nur aus Jux und Tollerei herbeigeführt wurde", sah die Landesvorsitzende, die ursprünglich Rendi-Wagner unterstützte, Doskozil unter Zugzwang.

"Am Verzweifeln" ist Sprickler-Falschlunger angesichts der männlichen Dominanz in der SPÖ-Führung. Bis auf ihre Person - und sie ziehe sich ja wie angekündigt demnächst von der Spitze der Ländle-SPÖ wieder zurück - seien etwa alle Landesparteivorsitzenden männlich. Folge ihr ein Mann nach und mache die SPÖ dann ein "Familienfoto" mit dem Bundesparteivorsitzenden und seinen Länderchefs, dann könne man dieses in Sachen Männerdominanz neben Fotos von österreichischen Landtagen von vor 40 oder 50 Jahren stellen.

Babler-Rede hat ihr "mitten ins sozialdemokratische Herz getroffen"

Auch um die Jungen in der Partei zu gewinnen, stehe Doskozil viel Arbeit bevor. Der Parteitag habe gezeigt, dass deren Herzen eher Kandidat Babler zugeflogen waren angesichts dessen leidenschaftlicher Rede. Der Traiskirchener Bürgermeister habe mit seiner Rede auch ihr "mitten ins sozialdemokratische Herz getroffen" und sie berührt, zeigte sich Sprickler-Falschlunger angetan.