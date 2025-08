Wegen FPÖ-Ausreißer: Kogler nimmt jetzt Babler in die Mangel

Grünen-Abgeordneter Werner Kogler attackiert SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler scharf.

Erst letzte Woche startete die SPÖ eine große Kampagne gegen die FPÖ. Das Kürzel, so die Bundes-Roten, stehe für "Feigste Partei Österreichs". Die SPÖ-Breitseite gegen die Blauen drang aber offenbar nicht überall durch. Denn wenig später erklärte der Kärntner Landesrat Daniel Fellner, die FPÖ als möglichen Partner zu sehen. Fellner will (und wird wohl) Nachfolger von Landeshauptmann Peter Kaiser werden.

"Andi, wach auf!", schreibt Grünen-Vize-Klubchef Werner Kogler auf Bluesky in Richtung SPÖ-Chef Andreas Babler: "In Kärnten mit der FPÖ koalieren wollen und in Wien eine Kampagne gegen Rechtsextremismus führen – das ist reine Chuzpe." Dass die Kärntner SPÖ nicht "völlig nach rechts abbiegt" und nach den nächsten Wahlen mit der FPÖ koaliert, liege "auch in der Verantwortung von Andi Babler", so Kogler, der bis Juni noch Parteichef der Grünen war.

Andi, wach auf! In Kärnten mit der FPÖ koalieren wollen und in Wien eine Kampagne gegen Rechtsextremismus führen – das ist reine Chuzpe. 1/4 — Werner Kogler (@wernerkogler.bsky.social) 2. August 2025 um 13:57

Das Interview von Fellner lasse einen "fast sprachlos zurück".