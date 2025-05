Peinlich: Strache wird Bezirksrat und casht 578 Euro

Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler wird nun Bezirksrat in Wien-Floridsdorf.

HC Strache hat um den Einzug gezittert: Sein Team HC hat nach deutlichen Verlusten je ein Mandat in Floridsdorf und Donaustadt errungen.

Jetzt hat er sein Mandat angenommen. Das gab er auf Facebook bekannt.

Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kann am Ende doch nach der Wien-Wahl 2025 in eine Bezirksvertretung einziehen. In Floridsdorf holte sein Team HC 1,7% der Stimmen, in Donaustadt gerade noch 1,6 %. In beiden Bezirken hat er knapp 3 Prozentpunkte verloren. Aber es reicht noch für jeweils ein Mandat.

Als einfacher Bezirksrat verdient Strache 578,10 Euro im Monat.