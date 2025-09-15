Pensionisten in Not: SPÖ-Millionär in ZIB2 gibt Tipps

"Ich bin Millionär", sagt der Landes-Chef der SPÖ Oberösterreich zu Armin Wolf, der selbst mehr als eine Viertelmillion Euro im Jahr casht. Thema ist unter anderem die geringere Pensionsanpassung.

In Linz haben sich die Sozialdemokraten Oberösterreichs am Samstag neu aufgestellt. Martin Winkler, der „Mann der Wirtschaft“ wie er sich nennt, wurde am Wochenende beim Landesparteitag mit 92,7 Prozent der Stimmen als Spitzenkandidat bestätigt.

„Ja, ich bin Millionär", sagt er in der ZIB

„Ja, ich bin Millionär. Ich habe 35 Jahre gehackelt“, sagte Winkler bei Armin Wolf in der ZIB2. "Das Geschäft ist sehr gut gelaufen und da ist etwas übergeblieben."

Worte, die viele in der Babler-SPÖ vermutlich nicht so gerne hören. Ohne Familienrechtsreform unter Kreisky und Unterstützung von vielen hätte er das nicht geschafft, sagte Winkler. „Richtige sozialdemokratische Politik macht einen Unterschied.“

"Ich bin für die Erbschaftssteuer, bin für eine Vermögenssteuer", sagte Winkler. "Wir müssen aufpassen, dass wir das Unternehmertun dabei nicht beschädigen."

In der ZIB2 sprach er mit Armin Wolf auch über die Lage der Pensionisten und der sozialdemokratischen Partei.

"Es ist ein schmerzhafter Kompromiss", sagt Winkler zu der geringeren Pensionsanpassung.

Tipp an die Pensionisten: "Klare Botschaft"

"Klare Botschaft an die Pensionisten: Mit der FPÖ wäre der Einschnitt in die Pensionen ein ganz anderer gewesen als mit uns Sozialdemokraten. Denn wir verhindern [blockieren] alles, was nicht unbedingt passieren muss", so Winkler.

Der Millionär spricht mit Armin Wolf, seit 2002 „ZiB 2“-Anchor. Wolf rangiert mit 266.855 Euro auf Rang zehn unter den Topverdienern im ORF.

"Schließe Koalition mit der FPÖ nicht aus"

Armin Wolf fühlt dem Roten auch bei den Blauen auf den Zahn. "Die Frage ist, warum schließen Sie eine Koalition mit der FPÖ nicht aus?"

"Herr Wolf, weil wir nicht wissen, wie die Wahl in Oberösterreich ausgeht."

"Das weiß Herr Babler auch nicht."

"Für uns ist eine Koalition mit einer ÖVP, mit den Grünen, mit dem NEOS natürlich viel einfacher. Aber ich kann nicht etwas ausschließen, wo ich nicht weiß, wie die Wahlen ausgehen. Wir werden sehen, ob es Themen gibt, wo man zusammenkommen kann. Aber eines ist klar. Und das sieht jeder in Oberösterreich. Wir stehen ganz weit auseinander. SPÖ und FPÖ sind nicht die vorprogrammierten Koalitionspartner."

Lieb wäre es ihm also nicht, aber Blau-Rot bleibt unter Winkler eine Möglichkeit in Oberösterreich.