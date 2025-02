Peter Kaiser legt sich mit Elon Musk an

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) rechnet nach dem Terror in Villach, wo ein radikalisierte Syrer einen 14-jährigen Österreicher mit einem Messer tötete und weitere Menschen schwer verletzte, mit dem Inhaber des sozialen Netzwerks X ab.

So wendet sich Kaiser via X direkt an Elon Musk: "Sehr geehrter Elon Musk! Bezugnehmend auf den auch von Ihnen kommentierten und instrumentalisierten abscheulichen Mord an einem 14jährigen Villacher durch einen IS-Attentäter, der sich via TikTok radikalisiert hat, halte ich unmissverständlich fest: Wenn Sie allen Ernstes fordern, es darf gar keine Kontrolle von digitalen Inhalten geben, ist das der Weg in die digitale Anarchie."

"Wir dürfen nicht zulassen, dass Plattformen wie TikTok, Facebook, YouTube ua ungehindert radikalisierende Inhalte verbreiten. Dafür erwarte ich Ihre Unterstützung!"

… that there should be no control of digital content at all, this is the path to digital anarchy. We must not allow platforms such as TikTok, Facebook, YouTube and others to spread radicalizing content unhindered. I expect your support for this!