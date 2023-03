Geheim-Talk Doskozil und Babler um SPÖ-Spitze

Unterstützer von Doskozil versuchen Babler zu einem Deal zu drängen.

Rotes Match. In der Gruppe der Unterstützer von Hans Peter Doskozil sorgt man sich offenbar, dass der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler die SPÖ-Mitglieder zunehmend von sich überzeugen könnte. Dieser Tage soll es zu einem Gespräch der zwei Herren kommen. Das Lager von Doskozil will angeblich ausloten, ob der Burgenländer nicht so oder so – unabhängig vom Ergebnis der Mitgliederbefragung – SPÖ-Spitzenkandidat werden könnte.

Ein Unterstützer von Babler schließt aus, dass es zu so einem Deal kommen könnte.

„Das würde unter den Anhängern von Andi nicht gut ankommen. So tickt er nicht.“

„Jobs versprochen.“ Indes sucht das Lager von Doskozil weiter nach seinem versprochenen Team. Mehrere Rote berichten von dringenden Anrufen und behaupten, „da werden Jobs versprochen“.