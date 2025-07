Kanzler startet Außenpolitik-Offensive

Mitten im Sommer startet Christian Stocker jetzt eine außenpolitische Offensive

Bislang hat sich ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker vor allem auf das Inland konzentriert. Für einen Regierungschef sind freilich auch internationale Vernetzungen – gerade im EU-Raum – von entscheidender Bedeutung.

Dem will der schwarze Regierungschef jetzt offensichtlich Rechnung tragen. Nach einem Besuch in Berlin bei Friedrich Merz ist mitte Juli zunächst eine Visite in Rom, bei Italiens Premierministerin Georgia Meloni und danach bei niemand geringeren als Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron.

Abgesehen von Kennenlernen-Gesprächen wird es mit der Italienerin und dem Franzosen – sie weit rechts, er liberal – natürlich auch um restriktivere Migration gehen. In dieser Frage sind Meloni, Macron und Stocker – trotz aller evidenter anderer Unterschiede – schließlich auf einer Linie.