Ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel über die steigende Inflation und mangelnde Reformen der Regierung.

Wer sich in Österreichs Mittelschicht umhört, merkt rasch, dass die Verzweiflung zu- und die Geduld mit der Politik abnimmt.

Die Inflation ist schon wieder gestiegen und lässt die ohnehin schon sündteuren Preise noch mehr steigen. Liebe Regierung: es reicht. Die hohe Inflation ist vor allem die Schuld der vorherigen schwarz-grünen Koalition, die es verabsäumt hatte kurzfristig in den Markt einzugreifen, um die Lohn-Preisspirale zu stoppen und uns damit weit schlechter als der EU-Schnitt dastehen lässt.

Die neue Dreier-Koalition – ÖVP. SPÖ. Neos – ist aber bereits seit vier Monaten im Amt. Wer, wenn nicht die Sozialpartner-Parteien wären dazu prädestiniert endlich ein echtes Paket für leistbares Leben für Haushalte und Unternehmen zu schnüren? Wenn die Politik hingegen noch länger zuschaut – es braucht etwa ein echtes Energiepreis-Senkungspaket - könnte sich ein (noch) gefährlicher(er) Teufelskreis in Gang setzen: Die Menschen konsumieren und kaufen wegen anhaltend hoher Preise noch weniger, was Wirtschaft und Industrie noch mehr unter Druck bringt, was wiederum Arbeitsplätze vernichtet.

Gewerkschaft und Wirtschaft müssen die Regierung antreiben endlich ernsthaft gegen die Teuerung vorzugehen.