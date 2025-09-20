VdB, Stocker & Meinl-Reisinger auf NYC-Visite

Die heimische Staatsspitze will in New York die wirklich Mächtigen der Welt treffen. Ein (Vorab)-Blick hinter die Kulissen

Für Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger – ihres Zeichen Bundeskanzler und Außenministerin – wird es eine Premiere. Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen – seit seiner ersten Wahl 2016 nimmt er jedes Jahr an der UNO-Generalversammlung teil – ist es bereits quasi Routine.

Aber: Dieses Jahr wird Manhattan ganz besonders im Ausnahmezustand sein, wenn die heimische Staatsspitze – der Bundespräsident und der Kanzler ab dem heutigen Samstag, die Außenministerin ab Sonntag – in der Stadt, die niemals schläft, weilen wird.

Immerhin handelt es sich um die 80. Eröffnung der Vereinten Nationen Generalversammlung zu der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt reisen werden. Am Montag wollen die drei Österreicher die Jubiläumsfeier gemeinsam verfolgen.

Kanzler & Außenministerin im selben Hotel

Im Unterschied zu früheren Zeiten logieren der ÖVP-Regierungschef und seine Neos-Außenministerin übrigens im selben Mittelklasse-Hotel in Midtown – nahe an der UNO – und wollen so wohl auch die „Harmonie“ in der Regierung unterstreichen.

Montagabend soll sich zum Abendessen mit Journalisten dann neben Stocker und Meinl-Reisinger auch Van der Bellen in ein Restaurant im Village begeben.

Tatsächlich ist es für den Regierungschef das erste Mal die Möglichkeit auch jenseits von Europa die wirklich große politische Bühne kennenzulernen. Er wird auch – genauso wie die Außenministerin – einige Termine wahrnehmen um eine mögliche Rolle Österreichs im UNO-Sicherheitsrat auszulösen.

Ein kurzes Treffen mit Trump

Neben bilateralen Treffen von Stocker etwa mit dem Premier von China oder Vietnam sollen Van der Bellen, Stocker und Meinl-Reisinger am Dienstag an der offiziellen Eröffnung der 80. UNO-Generalversammlung teilnehmen. Dort soll auch US-Präsident Donald Trump – er wird ab Montag in New York erwartet, was die Stadt zur Festung voller Demos machen wird – eine Rede halten.