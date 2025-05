Politikwissenschafter Hubert Sickinger ist tot

Politikwissenschafter Hubert Sickinger starb im Alter von nur 60 Jahren.

Wie der "Standard" am Montag online berichtete und der APA bestätigt wurde, ist der gebürtige Oberösterreicher "kürzlich" im 61. Lebensjahr verstorben. Der promovierte Jurist und Politikwissenschafter war u.a. Lehrbeauftragter an der Uni Wien. Zu seinen Forschungs- und Publikationsschwerpunkten gehörten neben dem österreichischen politischen System die Themen Parteienforschung, Politikfinanzierung und Korruptionsforschung.

Sickinger wurde 1965 in Braunau am Inn geboren, wo er auch die Volksschule und anschließend das Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium besuchte und 1983 maturierte. Nach Absolvierung des Jus- und Politikwissenschaftsstudiums an der Uni Innsbruck, wo der damalige Institutsleiter Anton Pelinka zu seinem Doktorvater wurde, arbeitete Sickinger ab 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Konfliktforschung in Wien.

Später erhielt er regelmäßige Lehraufträge an der Universität Wien, von Fachhochschulen und Universitätslehrgängen sowie eine Gastprofessur an der Uni Salzburg. Seine Schwerpunkte lagen dabei im politischen System Österreichs und der vergleichenden Politikwissenschaft