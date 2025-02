Politologin warnt vor Eigendynamik bei Neos-Abstimmung

Warnung in der ZIB2. Ampel könnte noch scheitern.

Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle warnte in der ZIB2 vor der nötigen Mehrheit bei der Neos-Abstimmung zur Ampel-Regierung: "Zwei-Drittel-Hürde, das ist sehr hoch. Solche Sitzungen können oft eine Eigendynamik entwickeln."

Stimmen die Neos dagegen - am Sonntag in der Ballonhalle in Wien treffen sich die Mitglieder - dann wird die Ampel nichts mehr.

Immerhin: Die meisten Neos-Wähler wollen ihre Partei in der Regierung sehen. Es sei davon auszugehen, dass das die Partei-Mitglieder ebenso sehen.