Regierung plant Gebühren-Hammer für 1. April

Der erste Ministerrat startet: "Eiserner Wille" zu sparen Regierung kam am Mittwoch zum ersten Ministerrat zusammen. Beschlossen wurden Mieterhöhungsstopp und saftige Einsparungen. Der Sparhammer steht im Ministerratsvortrag, der am Donnerstag zum Budget-Ausschuss kommt und am Freitag im Parlament beschlossen werden soll!