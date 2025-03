Bekannter Mathe-Professor kommt dank Ampel in Nationalrat

Matheprofessor Rudolf Taschner und fünf weitere Politiker der Volkspartei erhalten jetzt doch noch einen Platz im Parlament. oe24 zeigt, wer neu in den ÖVP-Klub kommt.

Nach der Angelobung der neuen Regierung findet am Freitag eine Regierungserklärung in der Sitzung des Nationalrats statt. Bei den 51 ÖVP-Abgeordneten zum Nationalrat gibt es daher einige Neuerungen.

Für diese sechs ÖVP-Abgeordneten gibt es Nachrücker

Christian Stocker steht nun als Kanzler an der Spitze der Bundesregierung,

Gerhard Karner,

Klaudia Tanner und

Norbert Totschnig behalten ihre Ressorts Inneres, Landesverteidigung und Landwirtschaft.

Die bisherige Staatssekretärin Claudia Plakolm wurde Ministerin;

Wolfgang Hattmannsdorfer, der erst seit 24. Oktober 2024 dem Nationalrat angehörte, wurde Wirtschaftsminister. Damit kommt es zu Nachrückungen.

Matheprofessor und fünf weitere erhalten Platz im Parlament

Erneut in den Nationalrat ziehen die Niederösterreicher

Friedrich Ofenauer, Bürgermeister von Markersdorf-Haindorf (Bezirk St. Pölten-Land) und

Bundes- und Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger aus Hohe Wand (Bezirk Wiener Neustadt-Land) sowie

Joachim Weber aus Kärnten und

der bekannte Mathemathikprofessor Rudolf Taschner aus Wien.

Neu hingegen sind der Niederösterreicher Thomas Elian aus Schwarzau am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen, wo er ÖVP-Gemeindeparteiobmann und geschäftsführender Gemeinderat ist,

sowie Jakob Grüner, Rechtsanwalt in Innsbruck.

Lebenslauf Thomas Elian

Thomas Elian wurde am 3. Dezember 1989 geboren. Seine politische Karriere startete der IT-Mitarbeiter der Constantia Patz 2010 als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde. 2015 wurde er Gemeindeparteiobmann und 2020 geschäftsführender Gemeinderat. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied im Hilfswerk Neunkirchen und Obmann des NÖAAB im Teilbezirk Neunkirchen. “Ich hatte das Glück, dass ich schon sehr früh von sehr guten Leuten lernen konnte”, blickt er zurück. Abseits seiner politischen Tätigkeiten gilt sein Engagement der örtlichen Feuerwehr, außerdem zählt er das Reisen zu seinen größten Hobbys.

Lebenslauf Jakob Grüner

Jakob Grüner wurde am 9. Dezember 1986 in Rum geboren und ist Landesparteivorstandsmitglied der Tiroler Volkspartei. Er studierte Rechtswissenschaften und Wirtschaftsrecht an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck sowie Digital Business and Tech Law am Management Zentrum Tirol (MCI) in Innsbruck (Master of Laws - LL.M.). 2017 absolvierte er auch die Richteramtsprüfung als Ergänzungsprüfung am OLG Innsbruck. Beruflich war er unter anderem als Rechtsanwalt, im Land Tirol oder als Vorstandsvorsitzender der Thöni Privatstiftung sowie Mitglied des Beirats der Austrian Drug Screening Institute GmbH (ADSI, Universität Innsbruck) tätig. Im Jahr 2023 eröffnete er die Kanzlei Grüner. Er ist unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats der Hypo Tirol Bank AG und Obmann-Stellvertreter des Netzwerks “Tirol hilft” (NTH), einer Initiative von LH a. D. Günther Platter. Grüner ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Zahlen, Daten und Fakten zum ÖVP-Parlamentsklub

Der Frauenanteil beträgt 37,25 Prozent (19 Frauen bei 51 Abgeordneten). Das Durchschnittsalter der ÖVP-Nationalratsabgeordneten in der neuen Legislaturperiode beträgt 50,73 Jahre. Jüngste ÖVP-Abgeordnete ist die Oberösterreicherin Johanna Jachs mit 33 Jahren (geb. am 16. Oktober 1991), gefolgt von Generalsekretär Nico Marchetti mit 35 (19. Februar 1990) und Lukas Brandweiner mit 35 Jahren (28. Mai 1989). Dienstältester Nationalratsabgeordneter ist der Zweite Nationalratspräsident und Salzburger Peter Haubner, der seit über 23 Jahren durchgehend im Hohen Haus vertreten ist. Dienstälteste Abgeordnete ist Martina Diesner-Wais, die bereits elf Jahre als Nationalrätin tätig ist und zuvor zehn Jahre Bundesrätin war.