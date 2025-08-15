Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Bundesheer

Regierung

Ministerin: 800 Frauen dienen derzeit beim Bundesheer

15.08.25, 14:30
Teilen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) freut sich über den laut Ministeriumsangaben gestiegenen Frauenanteil im Bundesheer.  

Die aktuellen Zahlen verdeutlichten, dass dieser "auf allen Ebenen" ansteige: Mehr als 800 Soldatinnen stehen demnach derzeit im aktiven Dienst, während es 2022 nur 645 Soldatinnen waren. Darunter befinden sich mehr als 100 weibliche Offiziere, während die zivilen Posten von mehr als 2.700 Frauen besetzt werden.

tanner
© APA/HERBERT PFARRHOFER

Besonders deutlich zeige sich laut dieser Trend bei den weiblichen Offizieren des Generalstabs, deren Zahl sich seit 2021 verdreifacht hat. Auch bei den weiblichen Unteroffizieren ist ein Zuwachs von rund 13 Prozent zu verzeichnen. Im zivilen Bereich stieg die Zahl der Mitarbeiterinnen in den vergangenen vier Jahren laut Angaben des Verteidigungsressorts um etwa 17 Prozent.

"Führung kennt kein Geschlecht, das Österreichische Bundesheer lebt das tagtäglich und setzt auch gezielte Maßnahmen", erklärte dazu Tanner. "Mit jeder Frau, die Verantwortung übernimmt, ob in Uniform oder zivil, stärken wir unsere Einsatzfähigkeit und setzen ein klares Zeichen für Chancengleichheit."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden