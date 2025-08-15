Ministerin: 800 Frauen dienen derzeit beim Bundesheer

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) freut sich über den laut Ministeriumsangaben gestiegenen Frauenanteil im Bundesheer.

Die aktuellen Zahlen verdeutlichten, dass dieser "auf allen Ebenen" ansteige: Mehr als 800 Soldatinnen stehen demnach derzeit im aktiven Dienst, während es 2022 nur 645 Soldatinnen waren. Darunter befinden sich mehr als 100 weibliche Offiziere, während die zivilen Posten von mehr als 2.700 Frauen besetzt werden.

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Besonders deutlich zeige sich laut dieser Trend bei den weiblichen Offizieren des Generalstabs, deren Zahl sich seit 2021 verdreifacht hat. Auch bei den weiblichen Unteroffizieren ist ein Zuwachs von rund 13 Prozent zu verzeichnen. Im zivilen Bereich stieg die Zahl der Mitarbeiterinnen in den vergangenen vier Jahren laut Angaben des Verteidigungsressorts um etwa 17 Prozent.

"Führung kennt kein Geschlecht, das Österreichische Bundesheer lebt das tagtäglich und setzt auch gezielte Maßnahmen", erklärte dazu Tanner. "Mit jeder Frau, die Verantwortung übernimmt, ob in Uniform oder zivil, stärken wir unsere Einsatzfähigkeit und setzen ein klares Zeichen für Chancengleichheit."