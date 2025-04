Ab morgen gilt das Handyverbot an Schulen

Das Handyverbot an Österreichs Schulen tritt am Donnerstag in Kraft.

Es war eine der ersten großen Ankündigungen der neuen Bundesregierung: das Handyverbot an den Schulen. Jetzt wurde die entsprechende Novelle von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) unterschrieben und kundgemacht. Damit tritt das Verbot ab Donnerstag in Kraft - auch wenn der 1. Mai freilich ein Feiertag und damit schulfrei ist. Ausnahmen sieht die neue Regelung allerdings auch vor. So kann etwa eine Lehrperson das Handy "für mit dem Unterricht verbundene Zwecke" erlauben. Die Handynutzung kann zudem aus medizinischen Gründen gestattet werden. Eine weitere Ausnahme stellen mehrtägige Schulausflüge dar. Hier muss es Schülerinnen und Schülern erlaubt sein, das Handy "altersgerecht" zu nutzen.