Martin Kocher
© APA/HANS KLAUS TECHT

Traumgehalt

Ex-Minister verdient jetzt mehr als der Bundeskanzler

31.08.25, 06:50
Ex-Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) übernimmt die Leitung der Nationalbank. Und die ist nicht schlecht entlohnt.

Erst IHS-Chef, dann Minister auf ÖVP-Ticket - und jetzt dann Gouverneur der Österreichischen Nationalbank: Martin Kocher übernimmt am Montag seinen Traumjob. Was viele kritisieren: Zwischen dem Ministeramt und dem obersten heimischen Währungshüter - der ja unabhängig sein sollte - gibt es keine Abkühlphase: "Zwischen dem Ministeramt und dem Posten als Gouverneur gibt es keine Unvereinbarkeit", sagte er einmal.

Traum-Gehalt ab September

Auch dass es sich in der Nationalbank um seinen Traumjob handle, hat Kocher bereits verkündet. Damit verbunden ist auch ein Traumgehalt: Laut Einkommensbericht des Rechnungshofes verdienen OeNB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schnitt 101.000 Euro im Jahr, im Direktorium waren es 2022 im Schnitt 312.000 Euro. Die OeNB gab dazu bis zu Redaktionsschluss keine Auskunft - laut aktuellem OeNB-Geschäftsbericht liegt das Gehalt des Gouverneurs allerdings bei 379.000 Euro im Jahr. Damit wird Kocher künftig  auf deutlich mehr als sein bisheriges Ministergehalt (280.000 Euro) kommen - und hätte auch mehr als der Bundeskanzler, der auf 350.000 Euro kommt. Nur Bundespräsident Alexander Van der Bellen verdient im Politik-Business mehr als Kocher, allerdings nur ein bisschen - VdB hat rund 390.000 Euro.

