Markus Marterbauer (SPÖ)
© APA/HANS KLAUS TECHT

Finanzressort

Marterbauer: Visagistin für Minister-Fotos um 456 Euro

26.11.25, 10:18
Das Finanzministerium beauftragte für einen Fototermin von Minister Markus Marterbauer (SPÖ) eine Visagistin. Kostenpunkt für die Steuerzahler: 456 Euro. 

Die Grünen-Vizeklubchefin Alma Zadic ging in einer Anfrage-Serie den Beraterverträgen und sonstigen externen Verträgen der Ministerien im dritten Quartal nach. Auch nach Leistungen von Visagistinnen und Visagisten sowie Friseurinnen und Friseuren wurde gefragt. 

Und tatsächlich gab es für einen Fototermin von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im April eine Visagistin. Verrechnet wurden die 456 Euro brutto dann Ende August, weswegen die Leistung ins dritte Quartal fällt. 

Die entsprechende Agentur, die engagiert wurde, bietet laut Website "Make-up / Hair", "Styling" sowie "Set Design" an.

