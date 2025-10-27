Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
hankke.png

Im oe24-Interview

Hanke spricht von Lobau-Lösung

27.10.25, 22:00
Teilen

Wien. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) erklärte im oe24.TV-Interview, warum er den Lobau-Tunnel für wichtig hält, was sich bei der Straßenverkehrsordnung ändern soll und wie er die schlechten Umfragewerte für die SPÖ sieht.

Bei der Entscheidung um den Lobau-Tunnel habe sich Hanke bewusst Zeit genommen, denn er „möchte faktenbasiert agieren und nicht aus dem Bauch heraus“. Der „Lückenschluss“ sei aber notwendig, da hier 220.000 Fahrzeuge am Tag passieren müssen. „Staus mit einer durchschnittlichen Dauer von fünf Stunden pro Tag“, so Hanke.

Dazu 500 Mio. Euro volkswirtschaftliche Zusatz-Kosten wegen der Staus und 75.000 Tonnen CO2, die dadurch ausgestoßen würden. Baubeginn soll 2030 sein, die Fertigstellung dann sieben bis zehn Jahre später. Hanke stellt klar: „Es wird kein Baum gefällt und es betrifft die nördliche Lobau, nicht den südlichen Bereich, der ja geschützt ist“. Die Milliarden-Investitionen würden zudem heimische Betriebe unterstützen.

Bei der Straßenverkehrsordnung kündigte Hanke eine schärfere Gangart bei Elektro-Scootern an, etwa eine Helmpflicht oder ein Verbot auf Radwegen. Zu dem Umfragewerten der SPÖ meinte er: „Wichtig ist jetzt, Entscheidungen zu treffen“. Diese Entscheidungen würden aber nicht sofort wirken. Außerdem seien es „schwierige Zeiten und schwierige Themen“ gewesen, die man zu besetzen hatte

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden