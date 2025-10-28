Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Claudia Plakolm (ÖVP)
© APA/HELMUT FOHRINGER

Plakolm-Wunsch

Kopftuchverbot in Verfassung: SPÖ erteilt ÖVP-Vorstoß Absage

28.10.25, 09:01
Teilen

Der Wunsch von Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP), das geplante Kinder-Kopftuchverbot mittels Zweidrittelmehrheit gegen grundrechtliche Bedenken abzusichern, dürfte an der SPÖ scheitern.  

Man wolle ein "verfassungskonformes Kopftuchverbot" und nicht ein "verfassungswidriges Kopftuchverbot im Verfassungsrang", zitierte die "Presse" (Dienstagsausgabe) aus dem SPÖ-Klub. Ein Zweidrittelbeschluss ohne Koalitionsbruch scheint damit ausgeschlossen.

Es ist der zweite Versuch für ein entsprechendes Verbot, nachdem ein erster Anlauf für Mädchen in der Volksschule unter Schwarz-Blau vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gekippt worden war. Auch diesmal gibt es große Bedenken, dass das Verbot - diesmal für Mädchen bis zur achten Schulstufe - erneut am Gleichheitsgrundsatz scheitern würde, weil es sich wieder ausschließlich auf das islamische Kopftuch bezieht.

Kein koalitionsfreier Raum

Plakolm strebt daher eine Verfassungsbestimmung an, würde diese allerdings nur mit den Stimmen von ÖVP, NEOS und der Oppositionsfraktion FPÖ zusammenbekommen. Die Grünen haben bereits betont, für ein verfassungswidriges Gesetz nicht zur Verfügung zu stehen. Die FPÖ wäre dafür grundsätzlich zu haben, will von Regierungsseite aber noch nicht kontaktiert worden sein.

Dass ein Beschluss gegen die SPÖ die schwarz-rot-pinke Koalition beenden würde, lässt sich aus dem Regierungsprogramm der drei Parteien herleiten, das keinen koalitionsfreien Raum zulässt. Wörtlich heißt es dort auf den Seiten 13 und 14: "Die in diesem Vertrag vereinbarte Zusammenarbeit zwischen der Österreichischen Volkspartei, der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und NEOS gilt als beendet, wenn im Plenum oder in einem Ausschuss des Nationalrates oder des Bundesrates von einer der Fraktionen vom gemeinsamen Vorgehen bei den Abstimmungen abgewichen wird. In diesem Fall werden die Koalitionsparteien gemeinsam einen Neuwahlantrag ins Auge fassen und bejahendenfalls eine baldige Neuwahl ansetzen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden