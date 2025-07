Meinl-Reisinger attackiert ORF: Frage wurde rausgeschnitten

Aus dem ZiB2-Interview mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wurde Dienstagabend offenbar eine entscheidende Passage rausgeschnitten.

Der Streit um den Brief von 28 Außenministerinnen und Außenministern für eine Beendigung des Gaza-Kriegs geht weiter. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die den Brief ebenfalls unterschrieben hatte, attackiert jetzt den ORF, das ZiB2-Interview mit ihr manipuliert zu haben.

In einem Tweet auf X schreibt Meinl-Reisinger: "Warum auch immer, gerade meine Aussage, dass der Krieg in Gaza sofort enden würde, wenn die Hamas die Geiseln freiließe, war im Interview herausgeschnitten", so Meinl-Reisinger.

Meinl-Reisinger (NEOS) hatte sich am Dienstag erneut hinter die Erklärung zahlreicher Amtskolleginnen und -kollegen gestellt, in der auf ein Ende des Gaza-Kriegs gedrängt wurde. Ihre Unterstützung sei "kein Paradigmenwechsel" der österreichischen Nahost-Politik, sagte sie in der "ZiB 2". Sie habe "eindeutig Regierungslinie" vertreten und "selbstverständlich" die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ informiert, so Meinl-Reisinger.

Die Regierung stellte sich am Mittwoch hingegen hinter Meinl-Reisinger: Kanzler Christian Stocker betonte, dass der Brief, den Meinl-Reisinger unterschrieben habe, exakt die österreichische Position aussage, Meinl-Reisinger hätte deswegen auch nichts mit ihm abzustimmen gehabt.