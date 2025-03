Meinl-Reisinger holt IHN als Berater ins Außenministerium

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) holt den ehemaligen Verteidigungsminister Thomas Starlinger (62) als Berater in ihr Ressort.

Wie Medien am Montag berichteten, wolle das Außenministerium eng mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten. Dafür sei Starlinger bestens geeignet.

War Teil der Expertenregierung

Starlinger trat Anfang der 80er-Jahre in das Bundesheer ein und absolvierte die Ausbildung zum Offizier an der Theresianischen Militärakademie. 2017 wurde der Generalmajor Adjutant von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Nach dem Platzen der türkis-blauen Koalition infolge des Ibiza-Videos 2019 bekleidete er in der Expertenregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein für einige Monate das Amt des Verteidigungsministers. In dieser Zeit wurde der Bericht "Unser Heer 2030" verfasst, der dem Bundesheer einen katastrophalen Zustand bescheinigte. Zuletzt hatte er die Leitung der militärischen Vertretung Österreichs bei EU und NATO inne.