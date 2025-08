Postenbesetzung: Babler baut im Sport-Ministerium um

Im Sportministerium wird der wichtige Posten der Sektionsleitung neu besetzt.

Philipp Trattner, einst von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eingesetzt, verliert seinen Posten. Sonja Schneeweiss wurde von Sportminister Andreas Babler und der für Sport zuständigen Staatssekretärin Michaela Schmidt (beide SPÖ) mit der provisorischen Leitung betraut. Das Ministerium bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht des Standard.

"Nach einer Zeit der Provisorien braucht die Sport-Sektion jetzt einen Neuanfang. Ich bedanke mich bei Philipp Trattner für seine Anstrengungen und die Zusammenarbeit in den letzten fünf Monaten. Die ausgewiesene Finanz-Expertise von Sonja Schneeweiss wird uns dabei unterstützen, die Management-Prozesse in der Sektion auf neue Füße zu stellen", erklärte Schmidt. Schneeweiss leitete in der Präsidialsektion des Ministeriums seit Juni 2021 die Förderkontrolle für Sport und Kultur, zuvor stand sie der Prüfbehörde für EU-Regionalförderungen im Landwirtschaftsministerium vor.