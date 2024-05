Rauch: 2,5 Mio. Euro für Info-Kampagnen

Das von Johannes Rauch (Grüne) geführte Gesundheitsministerium investierte rund 2,5 Mio. Euro in Öffentlichkeits- und Informationsarbeit.

Wien. In regelmäßigen Abständen fordert SPÖ-Klubobmann die einzelnen Ministerien mittels parlamentarischer Anfrage dazu auf, ihre Kosten für Werbe- und PR-Zwecke offenzulegen. Meist heißt es in der Beantwortung, das Ministerium schalte per se keine Werbung, sondern betreibe Öffentlichkeit- und Informationsarbeit für die Bevölkerung.

Gesundheit. So auch bei der Anfrage-Beantwortung des Gesundheitsministers Rauch. Er gab an, insgesamt 2.513.902,81 Euro für solche Zwecke im ersten Quartal dieses Jahres ausgegeben zu haben. Darunter sind etwa Info-Kampagnen zur Grippe („St. Influenza / 7.231,70 Euro) oder etwa die #sagwas-Kampagne gegen Gewalt an Frauen (242.637,57 Euro).

Kampagnen-Kosten der anderen Ministerien

Geld. Auch von den anderen Ministerien wollte Kucher entsprechende Kosten aufgelistet haben. So gab etwa Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an, 2.621 Mio. Euro für Öffentlichkeitsarbeit im ersten Quartal ausgegeben zu haben. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) war etwas sparsamer mit rund 1,4 Mio.