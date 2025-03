Stocker musste sich nach Rede wegen Erkrankung entschuldigen lassen

Bundeskanzler Christian Stocker ÖVP) verließ nach seiner Regierungserklärung das Parlament - er ist erkrankt.

Kurz nach der Rede überraschte der 2. Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) mit einer Mitteilung: Der neue Kanzler Christian Stocker könne der Debatte zu seiner ersten Regierungserklärung nicht teilnehmen, er sei erkrankt. Stocker hat nach den Marathonverhandlungen zur neuen Ampel-Koalition eine ebenso harte Woche hinter sich: Am Montag Angelobung, Dienstag und Mittwoch Ministerratsstress, am Donnerstag der Mega-Krisengipfel in Brüssel. Und am Freitag eben die Regierungserklärung.

Im Kanzleramt hieß es, es sei Stocker wichtig gewesen, die Regierungserklärung zu halten, danach habe er sich in ärztliche Behandlung begeben und kuriere sich jetzt einmal aus. Es handle sich aber um nichts Ernstes, wird versichert. Der Kanzler dürfte aber hohes Fieber gehabt haben.

Schon davor hat das Kanzleramt eine für Freitagnachmittag anberaumte Pressekonferenz Stockers aus Krankheitsgründen abgesagt.