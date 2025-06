Wegen Förder-Chaos der Regierung: Kein "White Lotus" in Österreich

Die Drehpläne für "The White Lotus" in Österreich wurden abgesagt. Schuld daran ist das Förder-Chaos der Regierung.

Wien und Salzburg zählten als Schauplätze der Kultserie "The White Lotus" zu den engeren Kandidaten. Jetzt hat HBO allerdings die Reißleine gezogen und die Drehpläne begraben, wie das "Profil" berichtet. Denn die Regierung hat noch immer nicht die Richtlinien für die Standortförderung Fisa+ festgelegt. Daher kann die Förderung nicht angesucht bzw. ausgezahlt werden.

Das Fördermodell Fisa+ galt dabei eigentlich europaweit als Vorzeigemodell. Im Kern sah es einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der förderungsfähigen Ausgaben in Österreich vor. Dadurch wurden zahlreiche Produktionen nach Österreich gelockt, die wiederum für Wertschöpfung sorgten. Das Förderprogramm brachte in eineinhalb Jahren rund 347 Mio. Euro an Wertschöpfung, berichtet der "Standard". Jeder Förder-Euro brachte rund drei Euro an direkten Produktionsausgaben in Österreich.

Allerdings ist der Topf seit dem Regierungswechsel leer. Zwar sind laut Budgetbericht für heuer 60,1 Mio. Euro vorgesehen, hinzu kommen auch noch 20 Mio. aus Rücklagen des Wirtschaftsministeriums. Aber solange keine Anträge aufgrund der fehlenden Richtlinie eingereicht werden können, kann auch kein Geld ausbezahlt werden.