© APA/HANS KLAUS TECHT

Insider

Roter Parteivorstand nominiert Babler einstimmig: Soll wieder als SPÖ-Chef kandidieren

15.09.25, 14:46
Wie oe24 von einem SPÖ-Insider erfuhr: Parteichef Babler wurde vom roten Parteivorstand einstimmig nominiert, um beim nächsten Parteitag erneut als Parteichef zu kandidieren.

Der Parteitag soll im ersten Halbjahr 2026 stattfinden.  

Ersten Gremiensitzungen 

Die SPÖ ist am Montag zu ihren ersten Gremiensitzungen nach der Sommerpause zusammengetreten. Zu den Themen gehören die in der Partei nicht unumstrittene Pensionsanpassung sowie die Fixierung eines Bundesparteitags für kommenden März.

© apa
© apa

Personalentscheidung  

Wie oe24 von einem roten Insider erfuhr, wurde bei der Sitzung der Gremien auch eine wichtige Personalentscheidung fix gemacht. Es geht um keinen geringeren als den Parteichef selbst.

© apa
© apa

Babler soll es wieder machen 

Der Parteivorstand der Sozialdemokraten hat sich nämlich einstimmig darauf festgelegt, dass Vizekanzler Andreas Babler beim nächsten Parteitag, der voraussichtlich im März 2026 stattfinden soll, wieder als SPÖ-Chef kandidieren soll. Ohne Gegenstimme nominierten die SPÖler ihren jetzigen Parteichef für eine zweite Kandidatur.

