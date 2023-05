So schlagfertig kontert Svazek Kritik an ihrem Lignano-Urlaub

Die Salzburger FPÖ-Chefin feiert das Pfingswochenende an der Adria.

Marlene Svazek hat allen Grund zum Feiern: Am Freitagvormittag stellte die künftige Landeshauptmann-Stellvertreterin zusammen mit Landeshauptmann Haslauer die neue schwarz-blaue Landesregierung in Salzburg vor. Ihren Erfolg genießt sie bei einem Abstecher nach Lignano.

Wie auf einem Instagram-Foto zu sehen ist, verbringt Svazek zusammen mit Klubdirektor Dom Kamper wie rund 20.000 andere Österreicher Pfingsten an der Adria.

In den sozialen Medien musste die 31-Jährige für ihren Kurz-Trip auch einiges an Kritik einstecken. Dieser konterte Svazek auf Facebook schlagfertig: „Naja, künftig zuständig für Jugend und Generationen muss ich ja schließlich auch wissen, was Salzburgs Jugend in Lignano an diesem Wochenende so treibt.“

Viel Zeit für Urlaub dürfte die Salzburger FPÖ-Chefin aber nicht haben, denn bereits am 14. Juni wird die schwarz-blaue Salzburger Landesregierung angelobt. Dann wird die neue Landeshauptmann-Stellvertreterin die Ressorts Natur- und Umweltschutz, Gewerbe, Elementarbildung und Kinderbetreuung, Jagd und Fischerei, Jugend, Familie, Integration und Generationen übernehmen.