Schallenberg ab Mittwoch wieder im Außenministerium

Außenminister kommt seiner Tätigkeit wieder außerhalb des Home-Office nach.

Wien. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird seine Tätigkeiten nach seiner Coronaerkrankung ab Mittwoch wieder im Außenministerium aufnehmen. Nach einem neuerlichen Test zu Beginn der Woche hätten die Gesundheitsbehörden mitgeteilt, dass er die Heimquarantäne verlassen dürfe, hieß es am Dienstag aus dem Außenministerium

Den ersten internationalen Termin beim virtuellen OECD-Ministerrat werde Schallenberg am Donnerstag wahrnehmen. Schallenberg war am 17. Oktober positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hatte in den folgenden Tagen keine Symptome und brauchte entsprechend auch keine Behandlung, teilte seine Sprecherin mit.